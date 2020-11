Covid: morti, attualmente positivi, ricoverati, terapie intensive e guarigioni. Il punto regione per regione | Scarica la tabella

25 novembre 2020 a

Emergenza Covid: in Italia oltre 34mila ricoverati, 3.848 in terapia intensiva, 753mila in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 791mila (bollettino 25 novembre). Ma qual è la situazione regione per regione? Il numero più alto di attualmente positivi è in Lombardia (138mila), poi Campania (102mila) e Lazio (86mila). In terapia intensiva ancora Lombardia con più casi (942), poi Piemonte (403) e Lazio (349). L'ultimo posto (il migliore per questo tipo di classifica) è del Molise: solo 10.

La Lombardia ha anche il maggior numero dei decessi complessivi (21mila), seguita da Piemonte (quasi 6mila) ed Emilia Romagna (5mila 400). La Lombardia, per fortuna, è avanti anche sulle guarigioni: 227mila, poi Piemonte (72mila) e Veneto (51mila). Clicca qui o sul Pdf sopra per scaricare la tabella con tutti i dati.

