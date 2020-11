Padova, uccide la moglie con una coltellata poi chiama i carabinieri. Femminicidio nel giorno contro la violenza sulle donne

25 novembre 2020 a

Ha ucciso la moglie nella giornata contro la violenza sulle donne. Ha ammazzato la donna con una coltellata al petto, usando un coltello da cucina. Omicidio, o meglio, un altro femminicidio, si è consumato fra le mura di una casa a Cadoneghe, in provincia di Padova, nella notte fra il 24 e il 25 novembre 2020. Dopo aver ucciso la moglie, il marito ha telefonato ai carabinieri, confessando il fatto. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la vittima in passato avesse denunciato il comportamento violento del marito, per poi ritrattare la denuncia. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia. L'uomo, magazziniere marocchino di 39 anni, è stato arrestato.

