Covid, suora Alessandra Smerilli a diMartedì sul Natale: "Non possiamo allentare adesso. Finito tutto ci regaleremo una festa nuova" | Video

24 novembre 2020 a

a

a

Tra festeggiare il Natale e provare a tutelare la salute degli italiani, anche i religiosi (almeno quelli illuminati) hanno le idee molto chiare: è meglio cercare di proteggere le persone dal punto di vista fisico. Suor Alessandra Smerilli non ha lasciato alcun dubbio in proposito ai telespettatori, intervenendo durante il programma diMartedì, la trasmissione di approfondimento di La7, come al solito condotta da Giovanni Floris. "Non voglio sminuire l'importanza del Natale - ha dichiarato suor Smerilli - ma non possiamo allentare adesso. Finito tutto questo magari ci regaleremo una festa nuova, la festa dell'incontro". Guarda il video dell'intervento di suora Alessandra Smerilli alla trasmissione diMartedì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.