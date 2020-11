Cartabianca, Covid e scuola. Durissimo il professor Galli: "Riaprire il 9 dicembre è solo uno slogan politico. Pessima idea". Colpo alla ministra Azzolina

24 novembre 2020 a

a

a

Durissima critica del professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, all'idea di riaprire le scuole attualmente chiuse in gran parte d'Italia. Idea che ha una parte del governo, a partire dalla ministra della Scuola, Lucia Azzolina. Nei giorni scorsi è stata ipotizzata con insistenza una riapertura per il 9 dicembre, due settimane prima delle vacanze per le feste di Natale.

Scuola, le certezze della ministra Lucia Azzolina: "I ragazzi si contagiano meno degli adulti. Situazione monitorata"

Durissimo Galli durante la trasmissione Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3: "Un’eventuale riapertura delle scuole il 9 dicembre? Una pessima idea, uno slogan politico. Riaprire e poi chiudere per le vacanze, in un periodo come questo. E i problemi dei trasporti sono stati risolti? Sarebbe più serio riaprire direttamente a gennaio".

