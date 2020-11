Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Le quote: ai 5 vanno 12.663 euro. Il jackpot vola oltre 69 milioni

24 novembre 2020 a

Un'altra settimana senza sei, né cinque +1 nel concorso del Superenalotto di oggi, martedì 24 novembre 2020. Tredici le vincite con cinque punti che portano a casa poco più di 12mila e 500 euro. Il jackpot vola oltre i 69 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano: 12.663,24 euro

Punti 4: 669 totalizzano: 251,43 euro

Punti 3: 25.684 totalizzano: 19,67 euro

Punti 2: 356.137 totalizzano: 5 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5SS: nessuno

Punti 4SS: 1 totalizzano: 25.143 euro

Punti 3SS: 122 totalizzano: 1.967 euro

Punti 2SS: 1.777 totalizzano: 100 euro

Punti 1SS: 10.575 totalizzano: 10 euro

Punti 0SS: 21.799 totalizzano: 5 euro

Vincite Immediate: 12.265 per complessivi 306.625 euro

Jackpot disponibile per il prossimo 6: 69.300.000 euro

