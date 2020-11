Covid, morti record seconda ondata: 853 in un giorno. 23.232 positivi, ma con un numero di tamponi molto più alto di ieri. Oltre 20mila guarigioni

24 novembre 2020 a

a

a

Covid, in Italia 853 morti in sole 24 ore. Ancora un bollettino drammatico (martedì 24 novembre) sul fronte dei decessi. Purtroppo è il record della seconda ondata. Più di duecento rispetto ai dati diffusi nella giornata precedente (lunedì). Dall'inizio della pandemia le vittime ufficiali del virus nel nostro Paese salgono a 51.306. Sul fronte dei nuovi casi, invece, numeri più rassicuranti. Nella giornata di lunedì erano stati 22.930, oggi sono aumentati di poco: 23.232. Va sottolineato, però, che il numero dei tamponi invece è notevolmente cresciuto: da 148mila e 198mila. Quindi ad un deciso aumento dei test ha corrisposto una lieve crescita dei positivi. Aspetto considerato incoraggiante dagli esperti. Il totale dei positivi accertati dall'inizio della pandemia sale a 1.455.022. I positivi attuali diventano 798.386. Sul fronte delle guarigioni va registrato un +20.837 (totale 605.330). Infine gli ospedalizzati: i ricoveri sono 34.577 (+ 120), i pazienti in terapia intensiva 3.816 (+6).

