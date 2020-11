Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 24 novembre 2020

24 novembre 2020 a

E' arrivato all'incredibile somma di oltre 68 milioni di euro il jackpot del Superenalotto. Come tutti i martedì, anche oggi 24 novembre estrazione della combinazione vincente. In programma, ovviamente, c'è anche quella dei numeri delle ruote del Lotto e la combinazione del 10eLotto. Come sempre accade quanto il jackpot sale, aumentano gli scommettitori che cercano il colpo di fortuna che cambia la vita.

Anche oggi il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà in tempo reale i numeri vincenti su questa stessa pagina (in aggiornamento).

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10eLOTTO

