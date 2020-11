Covid, a Natale forse spostamenti e ricongiungimenti solo in base alla residenza. L'ipotesi allo studio del governo

24 novembre 2020 a

a

a

Come saranno regolati gli spostamenti durante il periodo di Natale? Sarà possibile muoversi da una regione all'altra almeno in quei giorni? E' uno dei principali nodi per le feste su cui sta lavorando il governo. L'obiettivo è quello di tenere sempre molto alta l'attenzione e quindi vanno evitati gli spostamenti di massa. Secondo le indiscrezioni che filtrano dal palazzo, il prossimo Dpcm potrebbe consentire alcuni viaggi da regione a regione. Sarebbero autorizzati i residenti domiciliati altrovi, autorizzati a rientrare nell'abitazione ufficiale. Lavori o studi in una regione ma la tua famiglia è in un'altra e lì sei residente? Allora puoi spostarti. Insomma potrebbe essere decisiva la via indicata nei documenti. In pratica ricongiungimento autorizzato soltanto per genitori, figli, coppie o comunque chi vive ufficialmente sotto lo stesso tetto. Ma non è certo che il provvedimento riguardi tutte le regioni. La speranza è che per le feste non ci siano più territori rossi, ma sono i parametri a stabilire la fascia di appartenenza di una regione e quindi al momento non possono esserci certezze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.