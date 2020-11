Covid, nessuna regione cambia colore. Le restrizioni restano ancora alte

24 novembre 2020 a

La Provincia autonoma di Bolzano resta rossa. L'Umbria arancione, così come la Basilicata e la Liguria. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della salute, Roberto Speranza. Nessuna novità, dunque, per ciò che concerne le fasce. Secondo la Cabina di regia sul Covid 19, i tempi non sono ancora maturi per allentare le restrizioni, nemmeno in alcune delle regioni. Ancora una volta le aree sono state confermate. La prossima valutazione è prevista per la giornata di venerdì 27 e ci sono territori che sperano di passare in una fascia con meno obblighi ma è facile che il governo decida di non allentare ancora la presa, nella speranza che i contagi diminuiscano e il periodo pre natalizio venga affrontato con maggiore serenità,

