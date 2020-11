Covid, il premier Conte: "Il vaccino non sarà obbligatorio, ma raccomandato. Io lo farò"

23 novembre 2020 a

"Al momento non c'è l'orientamento dell'obbligatorietà del vaccino anti Covid. E' chiaro che raccomandiamo che tutti lo facciano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento condotta da Lilli Gruber su La7. C'è chi chiede di renderlo obbligatorio, ma il presidente del consiglio non è favorevole: "E' una scelta molto forte. Al momento questa decisione non è stata assunta e io personalmente sono favorevole alla facoltatività. Io lo farò senz'altro perché quando sarà distribuito sarà assolutamente testato e sicuro. Vorrei evitare di farlo per primo perché preferirei che prima fosse messo a disposizione delle categorie più vulnerabili ed esposte". Clicca qui per le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte.

