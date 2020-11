Covid, il premier Conte sul Natale: "No a tombolate, cenoni, feste e vacanze. Sì allo shopping"

23 novembre 2020 a

"A Natale occorrerà limitare la socialità. No alle tombolate, ai cenoni, alle grandi feste. Non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ospite questa sera, 23 novembre, di Otto e Mezzo, il programma quotidiano di approfondimento condotto da Lilli Gruber. Il presidente del consiglio ha spiegato che il governo sta lavorando su quello che sarà il nuovo Dpcm. Uno degli obiettivi è fare di tutto per evitare le vacanze di Natale, per questo l'Italia sta dialogando anche con gli altri Paesi europei sulla questione degli impianti sciistici: non vuole rischiare che, nel caso siano chiusi quelli italiani, gli appassionati si spostino all'estero, creando ulteriori problemi. In relazione allo shopping ha spiegato che il governo farà di tutto per non ridurre lo scambio di doni, tradizione a cui tiene profondamente. Procederà a una dilatazione degli orari per limitare al massimo possibili assembramenti.

