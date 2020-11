Giuseppe Conte, colpi di tosse, raffreddore e profondi respiri da Lilli Gruber. I social si scatenano: sta male?

23 novembre 2020 a

Ripetuti colpi di tosse, naso palesemente chiuso e tirato su diverse volte con intensi respiri. Lui è il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento condotto da Lilli Gruber. Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, l'altro ospite. Il presidente del consiglio dei ministri ha risposto a tutte le domande, anche quelle più graffianti. Ma i telespettatori hanno notato soprattutto il suo stato di salute.

In pochi minuti i social si sono riempiti di domande e battute sulla salute del primo ministro, considerato che l'Italia, come il resto del mondo è nel pieno dell'emergenza Covid 19. Su twitter c'è anche chi fa notare anche il colorito di Conte, considerato troppo pallido, e il fatto che Lilli Gruber si sia allontanata più volte e in maniera palese.

