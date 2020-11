Covid, l'Oms: "A Natale evitare pranzi e cene in famiglia". Boccia: "Parlare di cenoni con 700 morti al giorno non ha senso"

23 novembre 2020 a

a

a

La scelta più saggia per Natale? Quella di non fare pranzi né cene in famiglia per cercare di contenere il più possibile il Covid 19. Lo sostiene il capo tecnico dell'Oms, Maria Van Kerkhove. Ha spiegato che la decisione di evitare la riunione con i propri cari, anche se è una scelta dolorosa, è sicuramente la più sicura. Monito su cui concorda anche il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia: "Con 6-700 morti al giorno, parlare di cenone è fuori luogo e lo dico con grande chiarezza". Ancora di più in una fase come quella attuale in cui i posti in terapia intensiva e negli ospedali iniziano a scarseggiare ovunque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.