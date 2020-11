Stasera in tv 23 novembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica. Gli ospiti di Nicola Porro e le anticipazioni | Video

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, 23 novembre, su Rete 4 appuntamento con Quarta Repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. L'emergenza economica e sanitaria per il Covid 19 e la corsa al vaccino, al centro della puntata. L'ospite principale sarà il viceministro dell'economia, Antonio Misiani (Pd). Ma durante la serata si parlerà anche del proclamato sciopero dei dipendenti pubblici per il 9 dicembre e della polemica per le dichiarazioni di Nicola Morra (M5S) sulla scomparsa di Jole Santelli. Inoltre faccia a faccia con l'imprenditore Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler; un viaggio tra i giovani; un'inchiesta su chi grazie alla pandemia ha guadagnato.

Tra gli ospiti il deputato Andrea Ruggieri (Fi), l’economista Riccardo Puglisi, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Stefano Zecchi, Alessandro Meluzzi, Nicoletta Dentico e Agostino Miozzo. Ma anche il professor Matteo Bassetti e Laura Agea, sottosegretaria alla presidenza del consiglio dei ministri

