Covid, 27mila contagi in un mese tra medici e infermieri. Ricciardi: "Non mettiamo a rischio la prima linea"

23 novembre 2020

"In un mese sono stati contagiati in 27mila tra medici e infermieri. Novecento al giorno". Lo sostiene Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, secondo cui se continua questa pressione non solo non è possibile curare i pazienti, ma si rischia di sguarnire anche la prima linea. Quindi è assolutamente necessario "limitare al massimo la mobilità e fare soltanto le cose che servono, tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente evitato". Ricciardi precisa che "abbiamo invertito l'aumento, ci aspettiamo ora l'appiattimento" della curva, ma solo "quando ci sarà una vera e propria diminuzione dei casi, potremo parlare di riaperture o ritorno a una situazione di maggiore normalità". E ricorda i dati principali da guardare: ricoveri in pronto soccorso, terapia subintensiva e morti.

