Covid, la strage dei visoni: finalmente anche l'Italia ferma gli allevamenti

Finalmente anche l'Italia dice stop all'allevamento dei visoni, che non solo vengono contagiati dal Covid 19, ma secondo uno studio danese hanno ritrasmesso all'uomo un virus modificato. In Danimarca, primo Paese al mondo per la produzione di pelli di visoni, è stato ordinato lo sterminio di oltre 15 milioni di esemplari. Ora anche il ministro alla salute Roberto Speranza, firma una ordinanza che dispone la sospensione degli allevamenti su tutto il territorio nazionale, per ora fino a febbraio 2021. In quel mese sarà effettuata una nuova valutazione.

L'infezione da Sars Cov-2 negli allevamenti viene aggiunta all'elenco delle malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari.

