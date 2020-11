Covid, come funzionano i test: Roberto Burioni dà lezione con questo video a Che tempo che fa

22 novembre 2020 a

Roberto Burioni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa in onda come ogni settimana su Rai3 nella puntata di domenica 22 novembre 2020, ha spiegato come funzionano i test sul Covid.

Un video, questo di 8 minuti che vi proponiamo, che è una guida per tanti cittadini. Nel programma di Fabio Fazio, Burioni ha spiegato che "l'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test molecolare noi cerchiamo il genoma, qui cerchiamo le proteine del virus"

La spiegazione del luminare nel corso del programma è efficace per dare delle nozioni utili al pubblico.

