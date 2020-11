Covid, Massimo Galli: "Indispettiti da gara a chi ha il vaccino migliore, facciamola sui fatti"

21 novembre 2020 a

a

a

Covid e vaccini in arrivo. Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’università statale di Milano e direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco, a Rtl 102.5 questa mattina ha detto che "credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto su uno dei vaccini anti Covid presso il mio centro. Credo che se scoprirò che il ruolo di principal investigator e di responsabile non è in conflitto con quello di volontario sarò tra i primi a fare questa vaccinazione. La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concreti».

Massimo Galli ha concluso: "La nota di ottimismo che mi sento di dare arriva dal vaccino. Siamo tutti un pò indispettiti dalla politica degli annunci. Continuiamo a vedere una gara a chi ha il vaccino migliore. Se questa fosse una gara nei fatti e non solo negli annunci sarebbe una bellissima cosa",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.