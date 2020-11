Covid, zone rosse e arancioni: misure confermate per sei regioni. Ordinanza firmata dal ministro Speranza

20 novembre 2020 a

a

a

Zone rosse e zone arancioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una ordinanza in cui rinnova le misure restrittive in alcune regioni italiane. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta per ciò che concerne le restrizioni maggiori, cioè la zona rossa. Relativamente alla zona arancione, invece, confermate per ora la Puglia e la Sicilia. La nuova ordinanza che è stata sottoscritta da Speranza, come riporta Repubblica, è valida sino al 3 dicembre. Naturalmente come previsto dal Dpcm del 3 novembre è comunque possibile una diversa classificazione in base ai dati che vengono diffusi con il monitoraggio che prende in considerazione i 21 parametri di diffusione del Covid 19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.