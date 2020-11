Covid, Dpcm per Natale: shopping, pranzo e cenone, bar e ristoranti, spostamenti e coprifuoco. Ecco su cosa lavora il governo

Marianna Castelli 20 novembre 2020 a

Il governo lavora al nuovo Dpcm relativo al Natale. Provvedimenti per cercare di affrontare le feste senza rischiare una ulteriore diffusione del Covid 19. Guardiamo su cosa starebbe lavorando il governo guidato dal premier Giuseppe Conte, che potrebbe firmare un Dpcm entro il 3 dicembre, quando scadranno le misure. Due le ipotesi al vaglio del governo: 1) proroga delle misure attuali per altri 15 giorni; 2) nuovo decreto per la riapertura di negozi e attività e ritorno alla serrata proprio prima del Natale, il 21 o 22 dicembre. Di seguito le indiscrezioni sul possibile Dpcm, considerando che siamo solo nella fase iniziale del confronto.

Zone rosse e arancione C'è la possibilità che al termine dei 15 giorni delle ordinanze alcune regioni potrebbero essere ritenute fuori dalla zona rossa, altre da quella arancione. Nel caso, ovviamente, le restrizioni in quei territori diminuirebbero.

Cenone e pranzi di Natale Il governo inviterà in maniera pressante ad evitare il classico cenone nelle abitazioni. E' considerato un momento estremamente delicato. Difficilmente applicherà divieti, anche se c'è chi vorrebbe istituire apposite restrizioni e limitare a sei il numero dei partecipanti alle cene e ai pranzi in famiglia.

Coprifuoco Potrebbe essere modificato l'orario, facendo iniziare il coprifuoco non alle 22 ma a mezzanotte. Questo per permettere gli spostamenti. Accadrebbe nei giorni di festa.

Spostamenti Non ci saranno modifiche sul divieto di uscire dalla regione nei territori dichiarati zona rossa.

Shopping Il grande nodo è relativo all'apertura dei negozi. Vanno assolutamente evitati gli assembramenti classici del Natale negli esercizi commerciali. Non si esclude una suddivisione per fasce d'età. Discussione sulle possibili date di apertura.

Ristoranti Il governo ipotizza di imporre il numero massimo di presenze a un tavolo: sei persone. Bar e ristoranti potrebbero riaprire nelle regioni in cui l'Rt scenderà sotto l'1.

