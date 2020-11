Coronavirus, altri 36.176 nuovi casi in Italia e 653 morti nelle ultime 24 ore

19 novembre 2020 a

a

a

Arrivano i numeri del contagio di oggi, giovedì 19 novembre 2020. Sono 36.176 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 653 morti che portano il totale a 47.870 dall'inizio dell'emergenza.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.712, con un incremento di 42 unità. Da ieri sono stati eseguiti 250.186 tamponi.

I guariti sono 498.987 (+17.020), mentre gli attualmente positivi 761.671 (+18.503). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione Civile. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 7.453 nuovi casi in Lombardia, 5.349 in Piemonte, 3.753 in Veneto, 3.334 in Campania e 2.697 nel Lazio. In Calabria sono 506 i nuovi contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.