Nuovo Dpcm, bar e ristoranti potrebbero riaprire di sera dal 3 dicembre e altre misure a Natale: le indiscrezioni

Nuovi scenari da qui a Natale. Il governo potrebbe allentare le restrizioni attualmente in corso a causa del Coronavirus. Dopo il 3 dicembre, se i contagi si stabilizzeranno, si pensa potrebbero esserci nuove aperture. Una anticipazione questa, che fa Il Corriere della Sera anticipando le modifiche all’orario di apertura dei negozi e deroghe rispetto alla serrata di bar e ristoranti.

Uno dei punti in discussione da parte dell'esecutivo è l'apertura di bar e ristoranti nelle zone gialle e arancioni. La sera potrebbero restare aperti, ma con il limite di 4 persone consentite per ogni tavolo. Intanto i presidenti delle Regioni chiedono un allentamento delle misure di restrizione per i centri commerciali. Il Governo potrebbe riaprire i centri nel fine settimana, prorogare gli orari di apertura dei negozi e favorire gli ingressi scaglionati.

Le disposizioni però potrebbero essere reintrodotte misure più severe proprio a ridosso del Natale, per evitare che si possano creare assembramenti che potrebbero dare origine a una nuova esplosione di contagi, che vanificherebbe tutto quello fatto fino ad ora.

