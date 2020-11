Calabria, arrestato Domenico Tallini, il presidente del Consiglio regionale: scambio elettorale politico mafioso

19 novembre 2020 a

a

a

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, noto come Mimmo, 68 anni esponente di Forza Italia, è tra le 19 persone arrestate giovedì mattina 19 novembre dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta «Farmabusiness».

A Tallini il giudice delle indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico - secondo quanto si apprende - sarebbero scambio elettorale politico mafioso.

L’indagine della procura di Catanzaro ha messo in evidenza il ruolo della consorteria ‘ndranghetistica Grande Aracri di Cutro (Kr), con ramificazioni anche in Emilia Romagna. Oltre agli appalti e al voto di scambio relativo alle elezioni del 2014, la famiglia di Aracri avrebbe concentrato le proprie risorse finanziarie investendo in farmacie e parafarmacie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.