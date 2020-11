Covid, in Veneto oltre 3mila morti dall'inizio della pandemia. Ancora 52 nelle ultime 24 ore

18 novembre 2020 a

In Veneto i morti causati dal Covid 19 hanno superato quota 3mila. Lo ha detto il governatore Luca Zaia durante una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sui numeri della pandemia. "I tamponi fino ad ora sono 2.607.348, i test rapid 658.392, nelle ultime 24 ore tra i due ne abbiamo effettuati oltre 50mila. I positivi dal 21 febbraio sono 108.938, +2.972 nell'ultimo giorno. In isolamento abbiamo oltre 33mila persone e i ricoverati sono 2.192, + 101 nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive sono 291, +11". Poi il dato sui decessi: "Il totale dei morti ha passato quota 3mila, 3.019, +52 nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 5.943, 80 nelle ultime 24 ore".

