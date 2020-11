Coronavirus, il virologo Crisanti sui morti in Italia: "Vedremo stessi numeri per altre 2-3 settimane" | Video

A L'Aria che tira su La7 ha spiegato che cosa sta accadendo nel Paese

Il virologo Andrea Crisanti è stato ospite a La7 de L'Aria che tira. Rispondendo a Myrta Merlino, l'esperto ha spiegato in sintesi efficace quello che sta accadendo in Italia con numeri pesanti in fatti di morti e contagi.

"Stiamo vedendo un film già visto, la dinamica della crescita della trasmissione nelle ultime tre settimane è stata molto simile a quello che è accaduto a febbraio e agli inizi di marzo. I decessi si riferiscono a infezioni accadute 3-4 settimane fa", ha detto Crisanti.

"Siamo destinati a vedere questi numeri su questi livelli per altre 2-3 settimane, ha precisato Crisanti.

