Sanità, schiaffo del professor Galli sul caso Calabria: "Povera Italia!". Poi gli auguri a Gino Strada: "Amico mio, che coraggio"

18 novembre 2020 a

a

a

Povera Italia. Non usa mezzi termini Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze Biomediche all’Ospedale Sacco di Milano, ospite della puntata di oggi, 18 novembre, di Agorà Rai Tre. Interviene sul caso Calabria dopo l'altalena di nomi, nomine e dimissioni per il posto di commissario alla sanità: "Da cittadino mi vien da dire povero Paese nostro. Nel senso che alla fin dei conti ci sono state una serie di scelte credo discutibili che si sono poi ritorte immediatamente sulla possibilità di gestire le cose. Faccio i miei migliori auguri a una persona che è mio amico e che stimo, Gino Strada, che ha un gran coraggio a mettersi in questo tipo di situazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.