Covid e il Natale, Silvio Brusaferro: "Dipenderà tutto da come ci comportiamo. Dobbiamo far scendere l'Rt"

17 novembre 2020 a

Cosa accadrà a Natale? Quali saranno le restrizioni? Impossibile dirlo adesso. Lo sottolinea ancora una volta Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità. Durante la conferenza stampa al ministero della Salute per fare il punto sulla situazione della pandemia da Covid 19, spiega che l'Rt "oltre a tracciare il trend, ci dice anche dove stiamo andando, ma più andiamo avanti nel tempo più le proiezioni rischiano di essere instabili. Quindi cosa succederà a Natale dipenderà molto da come ci comportiamo. Ci auguriamo che misure adottate e comportamenti facciano in modo che in tutte le parti del paese saremo con un Rt sotto l'1".

