Covid, morti record nella seconda ondata: 731 in un giorno. Oltre 32mila i nuovi positivi, altri 120 in terapia intensiva. Più di 15mila guarigioni

Emergenza Covid 19: numeri pesanti nel bollettino quotidiano del ministero della salute diramato nella giornata di oggi, martedì 17 novembre. I morti ufficializzati sono 731. E' il numero più alto della seconda ondata e uno dei maggiori di sempre. Era dal 3 aprile che non si registrava un dato così alto di vittime. Allora furono 766. Dall'inizio della pandemia i decessi complessivi salgono a 46.464. I nuovi casi positivi sono 32.191 su 208.458 esami effettuati. Quindi complessivamente gli italiani risultati positivi ai tamponi diventano 1.238.072. Considerato che sono state registrate 15.434 guarigioni (totale 457.798), gli attualmente positivi sono 733.810. In crescita anche i ricoveri: ancora 120 pazienti in terapia intensiva e 538 negli altri reparti. Nel grafico sopra l'andamento di guarigioni (linea verde), attualmente positivi (arancione) e decessi (grigia).

