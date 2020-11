Covid e sesso, Bassetti: "Occorre fare l'amore più di prima. Preservativo più importante della mascherina" | Video

17 novembre 2020 a

Ma quali sono le indicazioni per la vita sessuale durante la pandemia Covid? E' vero come ha detto qualche medico che possibilmente occorre evitare? Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sostiene esattamente l'opposto. A suo avviso "fare l'amore fa bene anche in epoca Covid". Questo è il succo delle sue dichiarazioni nell'intervista che ha rilasciato ad Annalisa Chirico in lachirico.it. Non solo, Bassetti ha dato anche consigli su come comportarsi.

Fare sesso secondo lui fa bene all'amore e alla psiche e in un momento come questo bisogna praticarlo più di prima. E più che alla mascherina occorre pensare al preservativo. Il partner occasionale andrebbe forse evitato anche perché è difficile trovarlo con i locali chiusi e la gente in casa "ma se capita - spiega Bassetti - ci sono cose peggiori da prendersi se non si usa il preservativo rispetto a non usare la mascherina".

