Covid, morto il medico Antonio Casillo: si era fatto trasferire in corsia per aiutare i colleghi contro il virus. Aveva 57 anni

Aveva 57 anni, era un chirurgo estetico e medico di pneumologia. Si chiamava Antonio Casillo. Lo scorso mese di marzo, davanti alla prima ondata Covid 19, era stato protagonista di un gesto molto generoso. Si era fatto trasferire al Covid Hospital di Boscotrecase (provincia di Napoli) per dare una mano ai colleghi e affrontare il virus in prima linea. Ha curato centinaia di pazienti poi è stato contagiato anche lui. Ricoverato nello stesso ospedale, ha lottato contro il Covid, ma alla fine si è dovuto arrendere. E' morto in un letto della rianimazione proprio dell'ospedale di Boscotrecase. I colleghi lo ricordano come un professionista buono e disponibile.

