Covid e Satana, don Fabio contro il direttore di Radio Maria: "Non ho nulla a che spartire con quel che dice"

Ci sono preti e sacerdoti che prendono le distanze dalle parole pronunciate da don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Secondo don Livio il Covid 19 altro non è che un progetto di "Satana che attraverso menti criminali prepara un colpo di Stato sanitario per instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica". Il demonio vorrebbe creare "un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore".

Il direttore di Radio Maria: "Progetto del demonio. Vuole il mondo senza Dio e trasformarci in zombie. Alcuni stati sono complici"

Don Fabio Maria Marongiu non ci pensa due volte e attraverso il suo profilo social critica duramente: "Sono un prete e sono ovviamente cattolico, ma non ho nulla da spartire con quel che si dice in una nota radio che evito di nominare perché, anche indirettamente, vorrei evitare di pubblicizzare". E alcuni commenti dopo è ancora più duro: "Il mistero è chi continui a sovvenzionare un diffusore di idiozie di tale entità".

