Storie Italiane, Gessica Notaro sfregiata dall'acido. I legali dell'ex fidanzato: "Tante lacune nella versione della ragazza" | Video

Torna a far discutere la vicenda di Gessica Notaro, la ragazza sfregiata dall'acido nel 2017. Accusato del terribile reato è l'allora fidanzato Edson Tavares. La sentenza della Cassazione era attesa per lunedì 16 novembre ma è stata rinviata nei prossimi giorni per un sopravvenuto impedimento del presidente della corte.

A Storie Italiane, nella puntata in onda come sempre su Rai1, gli avvocati dell'imputato hanno difeso ancora Tavares: "Qualcuno indubbiamente ha gettato l'acido a Gessica Notaro, ma non è stato il nostro assistito", hanno spiegato.

Incalzati poi dalla conduttrice del programma, Eleonora Daniele, i legali di Tavares hanno ribadito: "Ci sono delle lacune nelle ricostruzioni anche della stessa Notaro - hanno spiegato - si tratta di un processo indiziario ma ci vogliamo sottrarre alla mediaticità del procedimento". Gessica Notaro, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, attende ancora che sia fatta giustizia.

