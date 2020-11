Che tempo che fa, De Luca contro Di Maio e De Magistris: "Vergognosi sciacalli in totale ignoranza. Conte non faccia il cardinale"

15 novembre 2020 a

Durissimo intervento di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, a Che tempo che fa, la trasmissione di approfondimento condotta da Fabio Fazio su Rai 3. Il presidente ha attaccato frontalmente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. De Luca ha ricordato che la Campania non solo è stata la prima regione a proporre un lockdown per tutto il Paese, già ad ottobre, ma anche a lavorare durante l'estate sul fronte della prevenzione. "A maggio abbiamo vietato l'uso degli alcolici, ordinanza contestata da Comune di Napoli che voleva farli vendere fino alle 3 e mezzo, fortuna che il Tar gli ha dato torto. Il 12 agosto abbiamo reso obbligatorio il test per chi arrivava dall'estero. Il 24 settembre mascherina obbligatoria all'esterno. Abbiamo fatto l'impossibile per tenere una linea di prevenzione e rigore. E invece la Regione e la mia persona sono state vittime di uno sciacallaggio politico e mediatico vergognoso". Pesante l'attacco a Luigi Di Maio: "La Campania sta combattendo a mani nude. Abbiamo migliaia e migliaia di dipendenti in meno di tutte le altre regioni in sanità, eppure abbiamo il 50% dei posti letto liberi in ospedale e soltanto il 30% occupati in terapia intensiva. Il tasso di mortalità è il più basso d'Italia. Numeri e dati che meritano rispetto, soprattutto da chi durante l'estate non ha alzato un solo dito". Il governo centrale, secondo De Luca, ha sottovalutato in maniera grave la situazione ed evitato di lavorare sulla prevenzione: "Sono stato aggredito quando ho chiuso le scuole e ora lo fa il governo centrale che durante l'estate forse si illudeva che la seconda ondata non esplodesse, nonostante l'esempio di Francia e Spagna. Il presidente del consiglio (Giuseppe Conte, ndr) non faccia il cardinale della curia: richiami i ministri sciacalli che dovrebbero avere onestà intellettuale ed educazione invece di basare il proprio sciacallaggio sulla più totale ignoranza. Io sono un uomo che parla in maniera chiara, non partecipo a massonerie, correnti e corporazioni. Di Maio ha detto il falso e questo non è tollerabile". E contro De Magistris: "Scandaloso l'amministratore che è andato 102 volte in trasmissioni televisive, nove ore di video e audio per parlare contro la Campania: uno scandalo. Doveva pensare a lavorare per garantire serenità a Napoli, che è fuori controllo. Ma come si fa?".

