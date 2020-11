Che tempo che fa, il commissario Domenico Arcuri: "L'emergenza delle terapie intensive non c'è. I ricoverati sono 3.400 e i posti disponibili 9.200"

15 novembre 2020 a

"Al momento il problema della mancanza di posti letto di terapia intensiva non c'è". Lo ha garantito durante Che tempo che fa, il commissario governativo per il Covid 19, Domenico Arcuri. Durante il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, il commissario ha spiegato che al momento i ricoverati sono 3.400 e i posti disponibili in tutto il Paese 9.200. Nella prima ondata della pandemia i letti erano 5.100 e in alcune fasi non sono stati sufficienti. Ora la situazione è diversa. Arcuri ha spiegato anche che negli altri reparti i ricoverati sono 26mila, due volte e mezzo in meno rispetto alla scorsa primavera. Il vero problema è invece rappresentato dai pronto soccorso perché sono molti di più gli italiani che risultano positivi.

