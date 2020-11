Che tempo che fa, bocciato il bonus monopattino. Ferruccio De Bortoli: "Un grave errore"

15 novembre 2020 a

"Stanziare soldi per favorire l'acquisto dei monopattini è stato un grave errore. E sarebbe bello che chi l'ha commesso lo ammettesse". Lo ha detto Ferruccio De Bortoli, uno degli ospiti della puntata di stasera, domenica 15 novembre, di Che tempo che fa, la trasmissione di approfondimento condotta da Fabio Fazio su Rai 3. De Bortoli ha duramente criticato il bonus monopattino e sottolineato che in un momento complesso come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid 19, quei soldi dovevano essere utilizzati in altra maniera. Magari proprio sul fronte della mobilità, visto che il trasporto pubblico locale ha evidenziato gravi carenze.

