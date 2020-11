Covid, Radio Maria: "Progetto del demonio. Vuole il mondo senza Dio e trasformarci in zombie. Alcuni Stati sono complici"

15 novembre 2020 a

Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, descrive il Covid 19 come l'effetto "di un complotto mondiale delle elites per conquistare il mondo, sotto l'impulso di Satana, entro il 2021". Parole shock pronunciate dai microfoni dell'emittente, che diventano immediatamente virali sui social. "A livello religioso - spiega don Livio - si è già detto che la pandemia non viene da Dio. Dal punto di vista umano non si è voluto approfondire da dove arrivi. Ho insistito sul fatto che la Cina abbia testato un'arma tecnobiologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra". Per lui il progetto va "attribuito al demonio che agisce attraverso menti criminali che l'hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario o massmediatico". Sarebbe un progetto per "fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurate una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l'eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche Stato". Dunque ci sarebbe chi vuole un mondo senza Dio, di Satana, dove tutti saranno degli zombie.

