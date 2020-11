Covid in Italia: altri 546 morti, oltre 45mila dall'inizio della pandemia. Quasi 34mila positivi (195mila tamponi) e 116 nuovi ricoveri in terapia intensiva

15 novembre 2020 a

Oggi domenica 15 novembre sono 33.979 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati in Italia su 195.275 tamponi. Purtroppo ancora 546 morti. Dall'inizio della pandemia i decessi ufficiali vengono quantificati in 45.229, un dato che tra l'altro non tiene conto delle vittime causate dal virus ma che non erano state sottoposte a tampone prima del decesso. Ancora 9.376 guarigioni e quindi gli attualmente positivi diventano 712.490. Complessivamente sono un milione e 178.529 i casi di Covid 19 registrati ufficialmente da quando è iniziata la pandemia del nostro Paese. Altri 116 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, quindi in condizioni giudicate gravi.

