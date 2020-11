Covid, due donne senza mascherina alla Polizia: "E' anticostituzionale". E arriva la maxi multa

15 novembre 2020 a

Pieno allarme Covid 19, centinaia di morti ogni giorno e il Paese in ginocchio come mezzo mondo, evidentemente non bastano a convincere tutti ad alzare il livello di guardia ed usare il cervello. Il negazionismo dà una bella mano alla diffusione del virus, ma anche l'ideologia non scherza in questa fase. Così stamattina, 15 novembre, due agenti di polizia della questura di Fermo, hanno fermato altrettante donne che passeggiavano senza indossare la mascherina, tra l'altro in una regione in zona arancione. Quando le hanno invitate a proteggersi, si sono sentiti rispondere che "indossare la mascherina è anticostituzionale!". Ovviamente per tutta risposta hanno pesantemente sanzionato le due signore.

