Covid, la scoperta: virus in Italia già a settembre 2019. Studio di Istituto tumori Milano e Università di Siena

Il Covid 19 era in Italia già a settembre 2019. Lo sostiene uno studio dell'Istituto dei tumori Milano e dell'Università di Siena, pubblicato sulla rivista Tumori Journal. Sono stati analizzati i campioni di 959 persone che erano asintomatiche e che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020. L'11.6% delle persone esaminate aveva già gli anticorpi per il Covid 19, di questi il 14% già nel mese di settembre e il 30% in quello di febbraio. Nella metà dei casi parliamo di residenti in Lombardia. I ricercatori hanno analizzato i campioni di sangue che erano stati prelevati e in 111 pazienti erano presenti gli anticorpi per il virus.

