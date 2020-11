Superenalotto, solo quattro i vincitori con 5: quasi 50mila euro. Nessun sei, il jackpot vola oltre 65 milioni

15 novembre 2020 a

a

a

Nemmeno nell'estrazione del Superenalotto di sabato 14 novembre la fortuna ha deciso di baciare gli scommettitori per quanto riguarda il sei e il cinque + 1: nessuna vincita. I quattro giocatori che hanno ottenuto cinque punti intascano la bella somma di 49.864, euro. Chi ha totalizzato il quattro ottiene 332 euro. Ai tre ne vanno 26 e ai due 5. Le vincite con il cinque sono state soltanto quattro in tutto il Paese. 14.719, invece, le vincite immediate da 25 euro. Il jackpot dunque continua a crescere ancora. Il prossimo concorso è in programma martedì 17 novembre e azzeccare il sei significa vincere oltre 65 milioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.