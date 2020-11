Caos Covid, l'appello: "Al pronto soccorso solo chi è in pericolo di vita". Documento dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

14 novembre 2020 a

Al pronto soccorso soltanto se si è in pericolo di vita. Per non intasare un reparto estremamente delicato che sta svolgendo un superlavoro a causa della pandemia da Covid 19. L'appello arriva dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Attraverso una nota chiede ai cittadini ri recarsi al pronto soccorso soltanto nel caso di quella che viene definita una reale emergenza. L'Azienda sanitaria spiega che "al pronto soccorso il personale specialistico si prende cura di persone in pericolo di vita come pazienti con forti emorragie, ossa rotte, dolori al petto o infarti. Molte persone potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove", ribadisce l'Azienda sanitaria.

