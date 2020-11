Covid, arrivano i test fai da te in farmacia. Simili a quelli per la gravidanza. L'Oms: "Solo qualche settimana di attesa"

14 novembre 2020 a

Arriva il test anti Covid fai da te. Presto nelle farmacie italiane sarà disponibile. E' simile a quello per la gravidanza e ovviamente monouso. E' stato il direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, ad annunciare la notizia e spiegare che presto sarà possibile acquistare i test in farmacia. "La scienza sta mettendo a disposizione gli esami per le autodiagnosi. Ognuno li può fare nella propria abitazione. Ho visto i prototipi circa venti giorni fa, stiamo completando l'iter regolatorio e credo che nelle prossime settimane saranno disponibili". Roberto Rigoli, direttore dell'unità di microbiologia e virologia di Treviso, ha confermato e spiegato che è un test che "cambierà la vita degli operatori sanitari e dei cittadini".

