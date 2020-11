Covid, Papa Francesco in lutto: è morto il cugino Oscar. Aveva 68 anni. Si erano incontrati e conosciuti da poco

14 novembre 2020 a

Lutto anche per Papa Francesco a causa del Covid 19. Il virus, infatti, ha ucciso suo cugino. Si chiamava Oscar Perino, aveva 68 anni e viveva a Chivasso insieme alla moglie con cui aveva gestito fino al 1999 un negozio di fiori. Era stato ricoverato il 16 ottobre. Non ce l'ha fatta. Soltanto nel 2015 Il Papa e Perino avevano scoperto di essere legati da un rapporto di parentela. In Vaticano erano stati conclusi gli studi sull'albero genealogico del Pontefice ed era stato scoperto che la mamma di Oscar Perino, Anna Demegrasso, è cugina di quella del Papa, Regina Maria Sivori. Tutte e due sono originarie di Teo, una frazione di Cabella Ligure, in provincia di Alessandra. Un anno e mezzo fa il pontefice e il cugino si erano incontrati in Vaticano in udienza privata dopo una celebrazione.

