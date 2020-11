Infermiere chiede a due persone di indossare le mascherine in ospedale. Preso a bastonate da rapinatori

14 novembre 2020 a

Un infermiere di 43 anni preso a bastonate all'ospedale della Santissima Trinità di Sora. Dopo aver chiesto a due uomini di indossare le mascherine, è stato colpito e derubato. Si stava recando nello spogliatoio per prepararsi al turno di lavoro. Ha notato due individui che si stavano dirigendo proprio dove il personale si cambia e ha pensato che volevano rubare eventuali valori lasciati negli armadietti. Ha domandato perche non indossavano le mascherine e i due invece di rispondere lo hanno aggredito. Gli hanno chiesto di consegnare orologio e denaro e quando l'infermiere si è rifiutato sono volate le bastonate. L'uomo, 43 anni, ha iniziato ad urlare facendo fuggire i due malviventi. Medicato al pronto soccorso, ha poi sporto denuncia ai carabinieri che si sono subito messi a caccia dei due rapinatori.

