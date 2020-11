Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 14 novembre 2020

14 novembre 2020 a

a

a

E' di 64 milioni e 500mila euro (circa) il jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 14 novembre. Come al solito le estrazioni sono in programma alle ore 20. Indovinare il sei significa incassare una quantità di denaro incredibile e rivoluzionare la propria vita e quella delle persone più care. Come tutti i sabato nella giornata di oggi sono in programma anche le estrazioni del Lotto, che resta il gioco più amato dagli italiani, e del 10eLotto.

Come sempre accade, anche oggi sabato 14 novembre, il Corriere seguirà in diretta le estrazioni dei numeri vincenti che in tempo reale pubblicherà proprio su questa pagina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.