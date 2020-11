Covid: Toscana e Campania zone rosse, c'è la firma del ministro. Nuove restrizioni da domenica 15. Marche, Friuli ed Emilia diventano arancioni

13 novembre 2020 a

a

a

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze sull'aumento delle restrizioni in cinque regioni italiane. La cabina di regia formata da Istituto superiore della sanità e ministero aveva individuato il passaggio in zona rossa di Campania e Toscana e in zona arancione di Marche, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. In serata sono state ufficializzate le ordinanze che entreranno in vigore domenica 15 novembre. Intervistato dal Tg1, il ministro ha spiegato che sono "sacrifici inevitabili che ci serviranno a piegare in maniera significativa la curva del contagio". Speranza ha dichiarato anche che i prossimi "saranno mesi non facili ma la luce in fondo al tunnel si vede. Presto la scienza produrrà vaccini efficaci e sicuri e nel giro di qualche mese saremo nelle condizioni di provare a programmare un'uscita da questa stagione così difficile".

