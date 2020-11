Covid: Toscana e Campania diventano rosse. Tra le arancioni anche Emilia Romagna, Marche e Friuli

13 novembre 2020 a

Campania e Toscana nuove regioni in zona rossa. Mentre entrano in zona arancione Emilia Romagna, Friuli e Marche. In base al monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute, dovrebbero aumentare in maniera netta le restrizioni in buona parte d'Italia. Le regioni rosse diventano sette perché Campania e Toscana si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Calabria, Val d'Aosta e provincia di Bolzano. Nove le regioni in zona arancione. Lo erano già Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto. Ora la lista deve essere confermata dal Cts. Poi secondo il Dpcm, il ministro Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, può firmare l'ordinanza.

