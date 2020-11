Vaccino anti Covid, la virologa Cassetti: "Miracolo che sia pronto in 10 mesi. Ma serve cautela per i possibili effetti"

13 novembre 2020 a

"Sul vaccino ci sono ancora diversi aspetti da studiare. Ad esempio gli effetti sulle infezioni asintomatiche". Lo precisa in una intervista al Corriere della Sera, Cristina Cassetti, una delle figure chiave nel Niaid, l’Istituto di ricerca sulle allergie e le malattie infettive, con sede a Washington e guidato da Anthony Fauci. Ma Cassetti definisce "un miracolo" l'annuncio di Pfizer avvenuto in tempi così brevi: "Non era mai accaduto di avere i primi dati sull’efficacia di un vaccino dopo soli 10 mesi di sperimentazione. E' molto incoraggiante e anche altre aziende farmaceutiche sono sulla strada buona: verso la fine del 2021 potremmo tornare a una sembianza di normalità".

Però ci sono ancora molte cose da studiare. "Adesso Pfizer completerà le verifiche - continua - e alla fine il tasso di efficacia potrà essere un po’ di più o un po’ di meno del 90%. Teniamo conto che il vaccino per la normale influenza di solito ha un’efficacia intorno al 40-60% e la Fda (Food and Drug administration, ndr) considererà per l’autorizzazione d’urgenza per vaccini contro il Covid solo quelli con un’efficacia superiore al 50%".

