Agorà, incendio nello studio. Rai 3 sospende il programma e si scusa. Si riparte lunedì

Un incendio nello studio di Agorà, la trasmissione mattutina di approfondimento di Rai 3 condotta da Luisella Costamagna. E' stata la stessa rete con un comunicato ufficiale ad annunciare la sospensione della puntata per il principio del rogo, provocato da un cortocircuito che è avvenuto nello studio sei del centro Saxa Rubra, da dove viene trasmesso il programma. Rai 3 ha annunciato che Agorà tornerà in onda regolarmente a partire dalla giornata di lunedì 16 novembre. La rete, inoltre, si scusa con i telespettatori per il disagio. Nella trasmissione di oggi come al solito erano numerosi gli ospiti in studio, a partire da Francesco Rutelli, già sindaco di Roma.

