Lockdown Covid, oggi le regioni che cambieranno colore: ecco chi rischia di più di passare alle fasce con più restrizioni

Quella di oggi, venerdì 13 novembre, è una giornata considerata molto importante per le strategie anti Covid in Italia. Sono infatti attese le decisioni da parte del governo sul passaggio di categoria delle regioni nello schema delle restrizioni, in base al livello di contagio e ai 21 parametri presi in considerazione. Non sono escluse le trasformazioni di regioni da arancione a rosso, ma soprattutto da giallo ad arancione.

Una delle situazioni più complesse è quella della Campania, dove la gestione delle strutture sanitarie sta diventando drammatica. Ma grande attenzione anche sui territori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto: con tutta probabilità le restrizioni saranno alzate.

